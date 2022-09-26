ЄС відстрочити обмеження цін на російську нафту на тлі розбіжностей - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n175150-ies-vidstrochyt-obmejennya-cin-na-rosiysku-naftu-na-tli-rozbijnostey-bloomberg.html

Ракурс

Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту на тлі розбіжностей.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило 26 вересня, що країни Європейського союзу щосили намагаються досягти угоди про введення стелі цін на російську нафту і, ймовірно, відкладатимуть угоду з цього питання доти, доки не буде узгоджено ширший пакет санкцій.

Такі рішення вимагають одноголосного схвалення, а Кіпр та Угорщина виступають проти. Перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня може бути укладена попередня угода з цього питання.

«Ракурс» раніше писав, що обмеження ціни на нафту не увійде до термінового пакета санкцій Євросоюзу проти рф. Це пов’язано з тим, що G7 ще працює над деталями обмеження цін на нафту.

З того, що буде у восьмому пакеті, журналісти у Брюсселі перерахували санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції плюс додавання дюжини осіб, причетних до «референдуму».

Тим часом ціни на нафту на світових ринках продовжують падати.