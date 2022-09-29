росія перекинула винищувачі до Білорусі. Фото:

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Винищувачі Су-30, які знаходяться на озброєнні військово-космічних сил росії, прибули до Білорусі.

Ці бойові одиниці приземлилися на білоруський аеродром «Барановичі». Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Сьогодні в повітряний простір Білорусі увійшли три багатоцільових винищувачі Су-30СМ вкс рф, які здійснили посадку на аеродромі «Барановичі», — йдеться у повідомленні.

У групі зазначають, що востаннє перельоти російських винищувачів між росією та Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію. Літаки, що залишилися на аеродромах «Барановичі» та «Ліда» використовували для тренування нових російських пілотів-загарбників.

Також очікувалося, що в жовтні 2022 року до Білорусі прибуде друга партія нових винищувачів Су-30СМ. Однак літаки, що сіли в «Барановичах», мають реєстраційні номери RF-81772, RF-81760 і RF-81758 і знаходяться на озброєнні російської армії, а не з заводу.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони заявили, що у Білорусі готуються розмістити 20 тис. мобілізованих з росії. Ці особи повинні поповнити підрозділи російської армії, які дислокуються в Білорусі. Внаслідок поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти один до п’яти.

Джерело: «Беларускі Гаюн»