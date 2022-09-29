Україна повернула додому ще групу полонених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175244-ukrayina-povernula-dodomu-sche-grupu-polonenyh-foto.htmlРакурс
Новий обмін полоненими між Україною та росією відбувся у четвер, 29 вересня.
Додому вдалося повернути чотирьох військовослужбовців Збройних сил України та двох цивільних. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
Ще більше наших — вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей — чотирьох морпіхів та двох цивільних, — йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, звільнили з полону офіцерів Олексія Булахова Олексій та Миколу Костенка, солдатів Людмилу Герасименко Людмила та Іван Земляного. Також додому повернулися цивільні Вікторія Андруша та Яна Майборода.
Нагадаємо, 25 вересня віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що в російському полоні перебувають 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.
А в Головному управлінні розвідки заявляли, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених за системою «всіх на всіх».