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Ракурс
Україна повернула додому шістьох полонених. Фото: СБУ

Україна повернула додому ще групу полонених (ФОТО)

29 вер 2022, 14:51
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Новий обмін полоненими між Україною та росією відбувся у четвер, 29 вересня.





Додому вдалося повернути чотирьох військовослужбовців Збройних сил України та двох цивільних. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Ще більше наших — вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей — чотирьох морпіхів та двох цивільних, — йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, звільнили з полону офіцерів Олексія Булахова Олексій та Миколу Костенка, солдатів Людмилу Герасименко Людмила та Іван Земляного. Також додому повернулися цивільні Вікторія Андруша та Яна Майборода.

Україна повернула додому шістьох полонених. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, 25 вересня віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що в російському полоні перебувають 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.

А в Головному управлінні розвідки заявляли, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених за системою «всіх на всіх».

Джерело: Ракурс


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