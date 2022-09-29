РосЗМІ запустили "качку" про пожежу на Запорізькій АЕС

https://racurs.ua/ua/n175247-roszmi-ta-tg-kanaly-zapustyly-kachku-pro-pojeju-na-zaporizkiy-aes.html

Ракурс

Агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на низку Telegram-каналів, серед яких «Труха», повідомило про «загоряння на блоці № 2 Запорізької АЕС».

В «Енергоатомі» агентству цю інформацію не підтвердили та заявили, що готують спростування.

РосЗМІ пишуть, що першим повідомлення про аварію опублікував прокремлівський канал «Главное в Энергодаре», проте згодом видалив пост.

Окупаційна адміністрація міста теж заявила, що ніяких позаштатних ситуацій на ЗАЕС не було.

За інформацією Нікопольської РВА, станом на 15.15, інформація про катастрофу на АЕС — не підтверджена. Рівень радіації — в нормі.

Вчора, 28 вересня один вибух прогримів о шостій годині ранку — приблизно за 50 метрів від периметра огородження ЗАЕС розірвалася міна. Вранці 27 вересня було чути два вибухи біля каналу, що транспортує воду з резервуара на станцію для її системи охолодження. Конструкції станції та обладнання не постраждали, але у машинному залі другого енергоблоку вибило вікна.

У МАГАТЕ заявили, що ці вибухи, ймовірно, були спровоковані тваринами, які пересувалися у замінованій зоні за огорожею ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння вибухами поблизу ЗАЕС, а також частими обстрілами станції або поблизу неї протягом останніх двох місяців.