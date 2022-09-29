Інститут вивчення війни у ​​своєму зведенні повідомив про «швидку поразку» російського угруповання під Лиманом

https://racurs.ua/ua/n175250-instytut-vyvchennya-viyny-povidomyv-pro-shvydku-porazku-rosiyskogo-ugrupovannya-pid-lymanom.html

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Російські сили невдовзі можуть зіткнутися з «неминучим поразкою» в районі міста Лиман на Донеччині.

Про це повідомляється у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 вересня.

З припущенням про можливу поразку російського угруповання виступили російські «військові кореспонденти», наголошується у зведенні.

Вони повідомили про просування українських військ на захід, північ і північний схід від Лиману. Українці готуються оточити війська рф у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

Крім того, ЗСУ загрожують позиціям російських військ та лініям постачання лиманського угруповання рф. Якщо його вдасться взяти в котел, це матиме серйозні наслідки для російських підрозділів у північній частині Донецької та західної частини Луганської областей, а також створить загрозу позиціям росії вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, йдеться у зведенні.

За даними ISW, українські підрозділи просунулися на південний схід від села Колодезі та ведуть бої на околицях Торського, розташованого приблизно за 12 км на північний схід від Лиману. Російські журналісти також заявляли, що ЗСУ прорвали оборонні рубежі армії рф в районі Ямполя (13 км на південний схід від Лиману) і просуваються до Торського з південного заходу.

Наразі в Генштабі ЗСУ про бойові дії поблизу Лимана докладно не повідомляють.

Експерти ISW дійшли висновку, що російська влада не змогла «створити інформаційні умови для потенційно швидкої поразки рф у Лимані». Зокрема, міноборони рф не відреагувало на втрати у районі міста та не підготувалося до провалу на цій ділянці фронту.

Інститут нагадує, що схожа ситуація складалася перед відступом російських військ із Харківської області, що розпочався під час контрнаступу ЗСУ. Автори зведення припускають, що майбутні втрати погіршать моральний стан російських військових.