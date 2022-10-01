ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів поблизу Лимана. Карта: Гугл

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Ракурс

Російське угруповання в районі Лиману оточене, а поблизу міста вже звільнено п’ять населених пунктів.

Окупантів вибили з Ямполя, Новоселівки, Шандриголового, Дробишевого, Ставків. Зараз там тривають стабілізаційні заходи. Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

Військовий підтвердив інформацію про те, що в оточенні в районі перебувають від 5 тис. до 5,5 тис. військових країни-агресора. Але активні бойові дії «відмінусовували» їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Лише після детального аналізу можна назвати більш точну цифру.

Череватий додав, що досі фіксуються спроби окупантів прорватися з оточення, але вони не дуже вдалі.

За словами речника, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, в районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тис. російських військовослужбовців. Окупанти попросили у керівництва дозвіл на вихід, але отримали відмову. Підрозділи можуть спробувати прорватися з оточення або здадуться в полон. Тим часом Збройні сили України перекрили всі шляхи відходу та підвезення боєприпасів.