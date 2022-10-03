Поразки рф на Харківщині та в Лимані можуть стати небезпекою для путіна. Фото:

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Російський інформаційний простір докорінно змінюється через поразки в Харківській області та в Лимані.

Крім того, напруга зростає й через неможливість росії ефективно провести часткову мобілізацію. Пропагандисти пояснюють поразку навколо Лимана й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити та посилити російські війська на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Спонсоровані кремлем ЗМІ та російські блогери — відома спільнота, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів — невдоволені втратою Лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації у рф, — зазначають фахівці.

В ISW наголошують, що деякі російські політологи навіть критикували рішення президента рф володимира путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адмінкордони чи навіть лінію фронту. Російські пропагандисти висловлювали сумніви щодо здатності росії коли-небудь повністю окупувати ті території.

Також російські експерти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконний призов деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих.

Аналітики також вказали на те, що після того, як ЗСУ очистити Лиман від окупантів, глава чечні рамзан кадиров і власник ПВК «вагнер» євгеній пригожин 1 жовтня розкритикували російське військове командування. Разом вони зламали наратив кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана. В ISW вказують на те, заяви цих двох осіб публічно підривають авторитет путіна.

Нагадаємо, російські окупанти тікали з Лиману на цивільних машинах, які відібрали в мирних українців. Бійці ЗСУ 30 вересня в районі Щастя виявили колону із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.