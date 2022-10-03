Дніпропетровська область потрапила під ракетний удар. Фото: Валентин Резніченко

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Ракетний удар по Дніпропетровській області завдали російські загарбники у понеділок вранці, 3 жовтня.

Ворожі ракети впали в Дніпровському районі. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Також очільник області зазначив, що ворог усю ніч тероризував Нікопольський та Криворізький райони. Зокрема, під вогонь із «Градів» та важкої артилерії потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. А в Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку, загоряння вже ліквідували. Майже 1 тис. родин залишилися без світла у Мирівській громаді.

А в Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада — у селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Тут теж обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня військові рф випустили близько 10 ракет з комплексу С-300 по Запоріжжю та двох селах Запорізького району. Було пошкоджено об'єкти інфраструктури, зокрема дитячий реабілітаційний центр.