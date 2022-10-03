пєсков не зміг пояснити, що росія вкрала в України

https://racurs.ua/ua/n175393-pieskov-ne-zmig-poyasnyty-scho-rosiya-vkrala-v-ukrayiny.html

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У Кремлі важко відповісти, в яких межах росія анексувала Запорізьку та Херсонську області.

По-перше, не вся територія цих областей контролюється російськими військами. Найбільше місто Запорізької області — Запоріжжя — від початку війни залишається під контролем України. До лютневого вторгнення в ньому проживало понад 43% населення регіону.

По-друге, перед референдумом російська влада Херсонської області заявила про приєднання до неї частини Миколаївської області України, яка перебувала під контролем російських військових.

Голова комітету держдуми з держбудівництва Павло Крашенінніков, наприклад, повідомив, що до складу Херсонської області планується включити Снігурівський та Олександрівський «округи» Миколаївської області України.

З проекту законів, за які дума проголосувала 3 жовтня для анексії, також неясно, в яких межах росія вважатиме цю територію своєю.

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, в яких межах анексується територія України, не зміг дати якоїсь чіткої відповіді.

По кордонах ми продовжимо радитися з населенням цих областей, — сказав Пєсков журналістам.

У якому саме форматі проходитимуть ці консультації, також неясно: пропагандистське «РІА Новости» передає, що нових референдумів на цих територіях не буде.

Донецьку та Луганську область Кремль вважає приєднаними до адміністративних кордонів регіонів 2014 року. Хоча значна частина Донецької області з того часу залишається під контролем України, а українська армія веде там успішний контрнаступ.

Якщо у держдумі заявляють, що територія Запорізької області має «увійти до складу РФ» повністю, а Херсонська — з двома районами Миколаївської області додатково, то у Кремлі з цього питання ще не впевнені.

пєсков сьогоні сказав, що маріонеткові лднр прийняли до складу росії у «кордонах областей», а ось з межами Херсонської та Запорізької областей ще є питання.