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Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України
Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175394-zvilneni-z-polonu-komandyry-z-azovstali-otrymaly-zvannya-geroyiv-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України.
У Стамбулі ці відзнаки вручив українським офіцерам голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Героями Украни стали:
- командир «Азову» Денис Прокопенко;
- його заступник Святослав Паламар;
- в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський;
- старший офіцер «Азову» Олег Хоменко;
- командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега.
Нагадаємо, що за умовами обміну п’ятеро українських командирів перебувають у Стамбулі під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.
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