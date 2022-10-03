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Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України (ФОТО)

3 жов 2022, 20:47
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Звільнені з полону командири з «Азовсталі» отримали звання Героїв України.





У Стамбулі ці відзнаки вручив українським офіцерам голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Героями Украни стали:

  • командир «Азову» Денис Прокопенко;
  • його заступник Святослав Паламар;
  • в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський;
  • старший офіцер «Азову» Олег Хоменко;
  • командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Нагадаємо, що за умовами обміну п’ятеро українських командирів перебувають у Стамбулі під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Джерело: Ракурс


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