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Ракурс
Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно — за «хоробрість та клінічну точність»

6 жов 2022, 14:10
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Нобелівську премію з літератури 2022 року присуджено французькій письменниці Анні Ерно. Про це повідомляється у твіттері Нобелівського комітету.





Ерно нагороджена «за хоробрість та клінічну точність, з якою вона розкриває джерела відчуженості та колективні обмеження особистої пам’яті».

Ерно 82 роки, вона публікує свої твори з 1974 року.

У своїх текстах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, відзначене сильними відмінностями щодо статі, мови та класу. Її шлях до письменства був довгим та важким, — сказано на сайті Нобелівської премії.

Ерно — автор романів «Подія», «Жінка», «Звичайна пристрасть», «Роки», «Зовнішнє життя» та інші.

7 жовтня назвуть володаря Нобелівської премії миру, 10 жовтня — премії з економіки.

У 2021 році Нобелівську премію з літератури отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за безкомпромісне та співчутливе занурення у наслідки колоніалізму та долю біженців у прірві між культурами та континентами».

Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

Джерело: Ракурс


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