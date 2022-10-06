Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

https://racurs.ua/ua/n175487-nobelivsku-premiu-z-literatury-zdobula-francuzka-pysmennycya-anni-erno-za-horobrist-ta-klinichnu.html

Ракурс

Нобелівську премію з літератури 2022 року присуджено французькій письменниці Анні Ерно. Про це повідомляється у твіттері Нобелівського комітету.

Ерно нагороджена «за хоробрість та клінічну точність, з якою вона розкриває джерела відчуженості та колективні обмеження особистої пам’яті».

Ерно 82 роки, вона публікує свої твори з 1974 року.

У своїх текстах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, відзначене сильними відмінностями щодо статі, мови та класу. Її шлях до письменства був довгим та важким, — сказано на сайті Нобелівської премії.

Ерно — автор романів «Подія», «Жінка», «Звичайна пристрасть», «Роки», «Зовнішнє життя» та інші.

The 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux believes in the liberating force of writing. Her work is uncompromising and written in plain language, scraped clean. pic.twitter.com/la80uMiSa8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

7 жовтня назвуть володаря Нобелівської премії миру, 10 жовтня — премії з економіки.

У 2021 році Нобелівську премію з літератури отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за безкомпромісне та співчутливе занурення у наслідки колоніалізму та долю біженців у прірві між культурами та континентами».