Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

Нобелівську премію з літератури 2022 року присуджено французькій письменниці Анні Ерно. Про це повідомляється у твіттері Нобелівського комітету.

Ерно нагороджена «за хоробрість та клінічну точність, з якою вона розкриває джерела відчуженості та колективні обмеження особистої пам’яті».

Ерно 82 роки, вона публікує свої твори з 1974 року.

Ерно — автор романів «Подія», «Жінка», «Звичайна пристрасть», «Роки», «Зовнішнє життя» та інші.

The 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux believes in the liberating force of writing. Her work is uncompromising and written in plain language, scraped clean. pic.twitter.com/la80uMiSa8