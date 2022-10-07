Рада відправила тільки жінок-медиків на обов’язковий військовий облік

Жінки, які мають спеціальність із переліку Міністерства оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобовʼязаних за їх бажанням, — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Для того, щоб стати на військовий облік, треба зробити кілька кроків.

Військовозобов’язана жінка, наприклад бухгалтер, має повідомити свого керівника та прийти у центр комплектування (військкомат) до кінця 2022 року, і для себе з’ясувати, чи підлягає вона тому, щоб стати на облік.

Цю інформацію можна перевірити самостійно, або ж подзвонити у територіальний центр комплектування за місцем реєстрації.

Якщо там повідомляють, що ваша професія таки потрапила у новий перелік, то ви маєте до кінця 2022 року подати у територіальний центр комплектування оригінали і копії таких документів: