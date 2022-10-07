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Рада відправила тільки жінок-медиків на обов'язковий військовий облік
Рада відправила тільки жінок-медиків на обов’язковий військовий облікhttps://racurs.ua/ua/n175522-rada-vidpravyla-tilky-jinok-medykiv-na-obov-yazkovyy-viyskovyy-oblik.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила 7 жовтня в цілому закон № 6482 «Про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних».
Згідно з документом, жінки які мають медичну професію або спеціальність — мають стати обов’язково на військовий облік. А жінки, які мають спеціальність із переліку Міноборони — можуть стати на облік за бажанням.
За цей документ у другому читанні знайшлося 297 голосів нардепів, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Жінки, які мають спеціальність із переліку Міністерства оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобовʼязаних за їх бажанням, — йдеться у пояснювальній записці до документа.
Як стати на військовий облік
Для того, щоб стати на військовий облік, треба зробити кілька кроків.
Військовозобов’язана жінка, наприклад бухгалтер, має повідомити свого керівника та прийти у центр комплектування (військкомат) до кінця 2022 року, і для себе з’ясувати, чи підлягає вона тому, щоб стати на облік.
Цю інформацію можна перевірити самостійно, або ж подзвонити у територіальний центр комплектування за місцем реєстрації.
Якщо там повідомляють, що ваша професія таки потрапила у новий перелік, то ви маєте до кінця 2022 року подати у територіальний центр комплектування оригінали і копії таких документів:
- паспорт, ідентифікаційний код, фото;
- диплом;
- свідоцтво про одруження та народження дітей.
21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій сильно скоротили.
У новому наказі визначили лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями.
Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.
7 вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про відтермінування на рік (до 1 жовтня 2023 року) взяття жінок окремих професій на військовий облік, жодних обмежень для них щодо виїзду за кордон зараз не існує.
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