В поліції розказали деталі нічного обстрілу Запоріжжя

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Ракурс

Національна поліція розказала деталі нічного обстрілу Запоріжжя і повідомила, куди саме влучили ракети російських воєнних злочинців.

О 2.00 російські терористи завдали дев’ятьох ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя.

Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці відбулося руйнування житлової конструкції з 1 по 7 поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів.

Зазнала пошкоджень п’ятиповерхівка, розташована поряд, і довколишні житлові будинки. Вибуховою хвилею в них зруйновано балкони, вибито вікна, посічено фасади.

Від розриву снарядів відбулося займання автівок, припаркованих неподалік епіцентру влучання ракет. Також у цьому районі пошкоджені торгівельні заклади, офісні приміщення, дитячі садочки, школи та інші інфраструктурні об'єкти.

Окрім цього, два ракетних удари прийшлися по приватному сектору Дніпровського району. На перехресті двох вулиць зруйновані будинки, деякі вщент. Інші домівки зазнали значних пошкоджень.

Ще декілька ракет поцілили в Комунарський район міста та острів Хортицю. У результаті зруйновані адміністративні будівлі на двох інфраструктурних об'єктах.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що удар по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Прес-служба Повітряних сил ЗСУ розповіла, що рашисти завдали удару зенітними ракетами із ЗРК С-300 — було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Крім того, для обстрілу Запоріжжя ворог застосував авіацію: