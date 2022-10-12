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NASA оголосило про успіх експерименту зі зміни орбіти астероїда після зіткнення із зондом

NASA оголосило про успіх експерименту зі зміни орбіти астероїда після зіткнення із зондом

12 жов 2022, 08:08
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Орбіта астероїда Діморф змінилася після рукотворного зіткнення із зондом DART, як і передбачалося у рамках місії. Про це заявили у NASA.





Спостереження, проведені після зіткнення, показали, що орбітальний період обертання Діморфа навколо більшого астероїда Дідім скоротився на 32 хвилини — з 11.55 до 11.23. Крім цього змінилося взаємне розташування двох астероїдів.

Місія DART стала першою в історії, спрямованою на зміну траєкторії небесного тіла. Передбачається, що така технологія в майбутньому може бути використана, щоб запобігти зіткненню будь-якого астероїда із Землею.

Зараз Діморф і Дідім знаходяться на відстані приблизно 11 млн кілометрів від Землі. У NASA наголошували, що ці астероїди в жодному разі не становлять для Землі жодної небезпеки.

Джерело: Ракурс


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