лукашенко озброїв частину рятувальників МНС - "щоб захищати вітчизну"

https://racurs.ua/ua/n175840-lukashenko-ozbroyiv-chastynu-ryatuvalnykiv-mns-schob-zahyschaty-vitchyznu.html

Ракурс

Глава МНС білорусі Вадим Синявський в інтервʼю телеканалу ОНТ повідомив, що частині співробітників МНС виділили зброю, щоб «захищати вітчизну» в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.

Синявський розповів про видачу рятувальникам зброї. Раніше заявлялося про можливе озброєння працівників МНС для придушення протестів та допомоги армії.

Ми доручення (олександра лукашенка. — «Ракурс») виконали. Сьогодні все те озброєння, яке було заплановано, отримано у Міністерстві оборони та розміщено у наших кімнатах для зберігання зброї. В окремих підрозділах, які дислокуються у різних регіонах нашої країни, де вони незначні, ми зброю розмістили у кімнатах для зберігання зброї органів внутрішніх справ, — повідомив очільник МНС.

Міністр також заявив, що «здійснено розрахунок, навчання особового складу».

Наразі йде навчання планове, яке ми проводимо. У частині використання особового складу з цією метою зроблено відповідні розрахунки як у регіонах, і у країні загалом. У разі необхідності брати активну участь у тих чи інших питаннях, пов’язаних із захистом своєї Вітчизни, ці розрахунки доведені до Міністерства внутрішніх справ та до начальників УВС на регіональному рівні, а також до Збройних сил — у разі потреби також формуватимуться розрахунки для участі в відповідних діях, — уточнив Синявський.

Крім того, очільник рятувальників білорусі сказав, що понад п’ять тисяч закритих споруд у країні можуть бути використані для укриття від ракетних ударів. Як заявив міністр, якщо знадобиться оперативне реагування на надзвичайну ситуацію, у білорусі існує вже готовий план дій.

МВС країни 16 жовтня оголосило про затримання кількох людей, які нібито готували «теракти та диверсії» за завданням «швидкої опозиції» та ByPol.

Стверджується, що затримані нібито отримували з чат-бота «плану „Перемога“» «завдання із закладення бомб» та «інструкції про те, де взяти запальні суміші». Затримані дають свідчення, заявили в МВС.

Заступник міністра Геннадій Казакевич також заявив, що проект «план „Перамога“» передбачає насильницьке повалення державної влади в білорусі і що в його рамках «учасники незаконних військових формувань проходять навчання на території Польщі та здобувають бойовий досвід на території України».

14 жовтня видання «Дзеркало» писало про появу фейкових, за словами представників опозиції, повідомлень про запуск «плану „Перемога“». Учасник очолюваного Світланою Тихановською Об'єднаного перехідного кабінету білорусі та представник ByPol ​​Олександр Азаров тоді заявив, що влада запустила цей фейк, щоб виявити та затримати можливих учасників проекту.