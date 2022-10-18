Призов на строкову службу під час дії воєнного стану скасувала Рада

https://racurs.ua/ua/n175895-pryzov-na-strokovu-slujbu-pid-chas-diyi-voiennogo-stanu-skasuvala-rada.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон № 8109, який серед іншого скасовує призов на строкову службу під час дії воєнного стану.

Про це 18 жовтня у своїх соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Закон підтримали 318 народних депутатів.

Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Комітету.

Йдеться про внесення зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану.

Закон розроблено через необхідність унормувати особливості проведення призову громадян на строкову військову службу та організацію роботи призовних комісій під час дії воєнного стану.

Текст закону «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнено новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану: призов на строкову військову службу не проводиться.

Призовні комісії у цей період розглядатимуть питання щодо: організації медогляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов’язаних або виключення з обліку.

Комісії також зможуть направляти призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів.

«Ракурс» раніше повідомляв, що президент України 1 жовтня Зеленський скасував осінній призов та відклав демобілізацію.