Завдану росією шкоду довкіллю України оцінили в Кабміні

Російська агресія завдала шкоди довкіллю України на десятки мільярдів доларів

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Російська агресія за майже вісім місяців повномасштабного вторгнення завдала довкіллю України шкоду у понад 37 млрд євро.

Про це під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко, повідомляє прес-служба відомства.

Так, лише внаслідок масованих російських ракетних ударів та атак дронами-камікадзе, які сталися 10, 11 та 17 жовтня, виникло понад 30 пожеж.

А загалом викиди в атмосферне повітря через лісові пожежі, горіння нафтопродуктів та загоряння промислових об'єктів вже перевищили 67 млн тонн. У Міндовкілля наголошують, що забруднене повітря не зупинять державні кордони.

Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад — удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору, — зазначив Федоренко. — Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн.

Чиновник навів ще декілька прикладів, які демонструють обсяги заподіяної шкоди українській природі:

російська агресія перетворила найродючіші у світі чорноземи у величезне мінне поле. Майже третина території України — близько 200 тис. кв. км — потребуватиме розмінування;

ліси також страждають від злочинних дій росіян українські ліси, понад 2,4 млн га яких вже звільнені з-під російської окупації. Ці ліси зазнали значних пошкоджень — вони спалені та перекопані окопами. На відновлення знадобляться десятки років;

війною уражені 20% природоохоронних територій України. В зоні ризику Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа;

росія окупувала 2 тис. 209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами. Їх разом оцінюють у 12,7 трлн євро;

росія не погоджується на створення демілітаризованої зони навколо найбільшої в Європі атомної електростанції — Запорізької АЕС — та регулярно обстрілює територію навколо й інфраструктуру.