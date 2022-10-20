Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії безпілотників-камікадзе. Фото: novynarnia

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Велика Британія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до росії дронів-камікадзе.

Країна-агресор рф атакує цими дронами цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Україні, а Іран таким чином наживається на розпалюванні війни та порушує резолюцію Радбезу ООН, яка контролює передачу цієї зброї. Про це йдеться у заяві британського уряду.

Під санкції потрапив голова Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері. Саме він курирував постачання росіянам дронів-камікадзе. Також обмеження стосуються ключового переговорника в угоді про поставки безпілотників бригадного генерала Сейєд Ходжатолла Курейші.

Також у списку санкцій виробник безпілотників Shahed — компанія Shahed Aviation Industries та голова Корпусу вартових ісламської революції Саїд Агаджані. Саме представники КВІР перебувають на окупованих територіях України.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці топ-посадовці та виробник «Шахідів» завдали українцям невимовних страждань.

Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії, — наголосив міністр.

Раніше санкції проти Ірану за передачу дронів російській армії запровадив Європейський Союз.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що 6 жовтня Іран та росія уклали угоду про передачу москві балістичних ракет малої та середньої дальності та додаткових безпілотників.