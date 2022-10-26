Наслідки обстрілу запальними снарядами, фото: Олександр Старух

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Ракурс

Російські загарбники із реактивних систем залпового вогню вдарили запалювальними боєприпасами по місто Оріхів та розташованому поряд селу Преображенка Запорізької області.

Про це сьогодні, 26 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок атаки:

виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіли шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м;

двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Старух наголошує, що Оріхів та розташовані навколо міста села системно знищуються ворогом, який майже щодня завдає ударів. За таких умов влада закликає жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця.