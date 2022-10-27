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Ракурс
На Херсонщині збили російський штурмовик Су-25. Фото:

На Херсонщині збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 росіян

27 жов 2022, 11:17
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Російська армія продовжує втрачати в Україні літаки та гелікоптери.





У четвер, 27 жовтня, близько 8.00 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збив російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

А близько 8.40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади збив російський штурмовик Су-25. Вартість обох російських «пташок» складає 27 млн дол.

Збили російські вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, 24 жовтня британська розвідка звітувала, що з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україні підтверджено щонайменше 23 втрати російського ударного вертольота Ка-52. Це становить понад 25% парку цих гелікоптерів російських ВПС, що складається з 90 «Алігаторів».

Джерело: Ракурс


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