Київ не зупинив зерновий коридор, коли росія била по Одесі - Мінінфраструктури

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Українська сторона не зупинила коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання ініціативи), 23 вересня — на порт «Одеса», а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру.

Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу, — так Міністерство інфраструктури України відреагувало на заяву рф про вихід із «зернових угод».

Раніше на заяви москви також відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він закликав всі держави вимагати від росії припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.

Очільник ОП Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах про «примітивність російського шантажу у всьому».

Нагадаємо, після вторгнення на територію України, росія заблокувала українські порти в Чорному морі, через які йшла значна частка експорту країни. Влітку сторони за посередництва ООН та Туреччини домовилися відновити експорт українського зерна через Чорне море.

Пізніше президент росії володимир путін неодноразово заявляв, що зерно, яке вивозиться в рамках угоди, нібито йде повз найбідніші країни, всупереч початковим домовленостям. Також він припускав, що угоду не буде продовжено, якщо з’ясується, що «зерновий коридор» використали, щоб доставити вибухівку для підриву Кримського мосту.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що росія затримує вихід українських суден із чорноморських портів та хоче зірвати «зернову угоду».

29 жовтня московити заявили про одноосібний вихід із зернової угоди нібито через атаку на кораблі свого флоту, що супроводжували судна в рамках зернової угоди.