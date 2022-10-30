Агресор почав посилювати ППО в Криму. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n176293-agresor-pochav-posyluvaty-ppo-pislya-vybuhiv-u-krymu.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація почала посилювали заходи протиповітряної та протипідводно-диверсійної оборони у Криму.

До таких заходів окупанти вдалися через ураження тральщика «Іван Голубець» на зовнішньому рейді порту Севастополь. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Також українські військові додали, що станом на 30 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожих носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп російських суден становить 24 ракети.

А в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів. У Середземному морі зараз перебувають 13 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони рф повідомило, що нібито ЗСУ атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна. Однак з’являлася неофіційна інформація про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв «Калібрів».

Вже 30 жовтня спільнота GeoConfirmed дослідила, що атака на чорноморський флот росії в Севастопольській бухті призвела до ураження щонайменше трьох кораблів.