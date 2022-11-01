Українські оператори системи ППО NASAMS завершують навчання в Норвегії

https://racurs.ua/ua/n176368-ukrayinski-operatory-systemy-ppo-nasams-zavershuut-navchannya-v-norvegiyi.html

Ракурс

Кілька десятків українських військовослужбовців Протиповітряної оборони завершують навчання в з управління зенітно-ракетними системами NASAMS.

The New York Times пише, що навчання проводять інструктори з Норвегії. Випуск українських спеціалістів відкриває шлях до постачання перших систем в Україну у найближчі кілька днів.

За словами офіційних осіб, норвезькі інструктори працювали з менш ніж 100 українськими військовослужбовцями протягом останніх кількох тижнів, навчаючи їх, як працювати та обслуговувати систему та пов’язані з нею боєприпаси.

NASAMS здатна збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття малої та середньої дальності приблизно від 18 до 30 миль. Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу. Це системи ППО малого-середнього радіусу дії.

«Ракурс» повідомляв, що найближчим часом вісім систем NASAMS Україна отримає від США. Перший транш цієї допомоги — дві установки ППО. Сполучені Штати також взяли зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE.