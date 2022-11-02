У Британії подали перший позов проти ПВК “Вагнера” – це світовий прецедент

https://racurs.ua/ua/n176387-u-brytaniyi-podaly-pershyy-pozov-proty-pvk-vagnera-ce-svitovyy-precedent.html

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Про подання позову проти наближеного до воєнного злочинця росії володимира путіна олігарха євгєнія пригожина та створеної ним так званої приватної армії путіна — ПВК «Вагнера» оголосила британська юридична фірма McCue Jury & Partners.

Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між пригожиним, ПВК «Вагнера» та військовою машиною путіна з метою тероризування громадян України з використанням незаконних засобів.

За нашими даними, це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за використання тероризму та змову з державою-вигнанцем, яка її фінансує, з метою ведення незаконної війни, — вказують британські юристи, пише «Європейська правда».

На їхню думку, використання ПВК «Вагнера» тероризму для досягнення цілей путіна в Україні підтверджується їхніми воєнними злочинами, зокрема використанням тортур, вбивств та ґвалтувань як засобу ведення війни для тероризування цивільного населення задля примусу до покори.

У позові McCue Jury & Partners спершу фігуруватиме «невелика група позивачів» громадян України, що постраждали від дій ПВК «Вагнера», а фінансуватиметься він за рахунок краудфандингу. Якщо вдасться зібрати достатню суму коштів, сума відшкодувань, про які йтиметься, може сягнути мільярдів фунтів стерлінгів.

Цей позов має потенціал зірвати роботу пригожина, ПВК «Вагнера» і військової машини путіна і забезпечити вкрай необхідну компенсацію у вигляді репарацій тим, хто так сильно постраждав. Не може бути стійкого миру без правосуддя, — наголошують у McCue Jury & Partners.

Британська юрфірма очікує, що аналогічні процеси проти Пріґожина і ПВК «Вагнера» можуть початися і в інших країнах.

Нагадаємо, приватна армія путіна, оформлена на його «повара» пригожина, з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де росія має важливі інтереси — зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, чинили воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну «вагнерівці» брали участь у розправах над мирними жителями. Нині до ПВК «Вагнера» вербують ув’язнених із російських тюрем.