Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман. Фото: Михайло Федоров

https://racurs.ua/ua/n176451-komandyr-ekipaju-spacex-pojertvuvav-100-tys-dol-dlya-ukrayinskyh-medykiv.html

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Допомогу Україні та її громадянам, які борються з російською навалою, надає чи не увесь світ.

До неї долучився й командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман, який пожертвував 100 тис. доларів на автомобіль швидкої допомоги для українських лікарів. Про це 3 листопада віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував 100 тис. дол. через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів, — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, американський пілот військових реактивних літаків таким чином підтримав збір свого друга — амбасадора UNITED24 астронавта Скотта Келлі.

Міністр також привітав SpaceX з успішним запуском у космос найпотужнішої ракети у світі Falcon Heavy.

Нагадаємо, відомий американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink для України. А раніше засновник SpaceX повідомляв, що що росія намагається знищити роботу системи Starlink, яка активно використовується військовослужбовцями ЗСУ.