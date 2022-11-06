У Байдена закликають Зеленського заявити про готовність вести переговори з рф. Фото: ОПУ

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Адміністрація президент США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з росією.

Зокрема, у Білому домі просять президента України Володимира Зеленського відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор володимир путін є президентом росії. США хочуть посадити Україну та росію за стіл переговорів, а щоб «забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки». Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначається, що відмова Києва йти на переговори з москвою викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Латинської Америки та Африки.

Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що путін зараз несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро, — йдеться в статті.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом росії володимиром путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Джерело: The Washington Post