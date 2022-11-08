ЗСУ за добу знищили 710 росіян. Інфографіка: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176584-zsu-za-dobu-znyschyly-710-rosiyan-ta-15-tankiv-infografika.html

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Військові втрати російської федерації вже перевищили 77 тис. осіб.

За 7 листопада на фронті були ліквідовані 710 російських військових, спалено 15 танків, 24 бойових броньованих машин, дев’ять артсистем та 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Сили ППО збили один літак чотири БПЛА. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це 8 листопада повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада:

особового складу — близько 77 тис. 170 (+710) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 786 (+15) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 654 (+24) од,

артилерійських систем — 1 тис. 791 (+9) од,

РСЗВ — 391 (+0) од,

засоби ППО — 203 (+1) од,

літаків — 278 (+1) од,

гелікоптерів — 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 476 (+4),

крилаті ракети — 399 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 216 (+17) од,

спеціальна техніка — 159 (+2).

Нагадаємо, мобілізовані з Воронезької області зазнали великих втрат під Макіївкою на Луганщині в період з 1 по 3 листопада. Командування рф, яке залишило солдатів, оцінило кількість загиблих у 500 осіб. Однак точна кількість загиблих та поранених невідома.