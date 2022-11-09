СБУ завітала в офіс «Укрнафти». Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n176627-sbu-zavitala-v-ofis-ukrnafty-naftovyky-obureni-foto.html

Ракурс

Компанія «Укрнафта» заявила, що її центральний офіс 9 листопада заблокували невідомі озброєні люди.

Нафтовики заявляють, що сьогодні вранці співробітників та керівників компанії не допустили на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася. Представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міністерство оборони не надали документів про роботу компанії в новому форматі. Про це повідомила прес-служба компанії.

Тим часом Служба безпеки України повідомила, що направила бійців до обʼєктів «Укрнафти», щоб забезпечити передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані, — зазначили в спецслужбі.

Також повідомляється, що правоохоронці перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

Крім того, СБУ готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» передали державі.