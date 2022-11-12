Росіяни готувалися до втечі з Херсона майже три тижні, вважає британська розвідка. Фото:

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Відступ російської армії з Херсона був спланований заздалегідь.

Окупанти готувалися до втечі майже три тижні. Ймовірно, виведення військ рф почалося разом з так званою евакуацією, яку оголошували загарбники. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки за 12 жовтня, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Завершення виведення відбулося тільки через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, процес виведення розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли чиновники росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто, — зазначають у розвідці.

У Лондоні припускають, що військові рф, в тому числі й у цивільному одязі, втікали з Херсона разом із заявленими 80 тис. «евакуйованих» осіб.

Також у британському оборонному відомстві вважають, що відступ окупантів з Херсона завдасть країні-агресору рф репутаційних збитків, оскільки це був єдиний обласний центр, захоплений російськими військовими ще в лютому 2022 року.

Нагадаємо, звільнення Херсона вже прокоментували світові лідери. Так, у Білому домі це вважають «видатною перемогою», але додають, що це ще не кінець війни. Швеція у день звільнення Херсона заявила, що найближчим часом ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь, а Німеччина пообіцяла додатковий 1 млрд євро допомоги.