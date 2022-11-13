Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n176774-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 13 листопада, росія розмістила на бойовому чергуванні 14 кораблів. Серед них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить вісім ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Середземному морі перебувають 10 кораблів ворога, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 30 суден, з них чотири судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря — 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.