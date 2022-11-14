ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів на Донбасі. Фото: Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках й продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Загарбники наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. У райони бойових дій ворог переміщує мобілізованих. Підрозділи Сил оборони відбили російські атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 14 листопада.

Вчора українська авіація завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів. Також 13 листопада було збито російський безпілотник «Орлан-10», уражено два пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також дві інших важливих цілі ворога.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

А на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Таврійському напрямках ворог з артилерії, танків та мінометі обстріляв понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, російські окупанти зводять фортифікаційні обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. А 12 листопада ворог обстрілював райони 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Таврійському напрямках.