Генштаб оновив втрати окупантів

https://racurs.ua/ua/n176787-minus-500-genshtab-onovyv-vtraty-okupantiv-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації перевалили за 80 тис. осіб та зростають з кожним днем.

Вчора, 13 листопада, ЗСУ знищили 510 російських солдатів та офіцерів, спопелили вісім танків, шість броньовиків, дві артилерійські системи, 21 одиницю автомобільної техніки та збили два безпілотники. Про це 14 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 81 тис. 370 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 848 (+8) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 748 (+6) од,

артилерійських систем — 1 тис. 839 (+2) од,

РСЗВ — 393 (+0) од,

засоби ППО — 206 (+0) од,

літаків — 278 (+0) од,

гелікоптерів — 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 509 (+2),

крилаті ракети — 399 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 316 (+21) од,

спеціальна техніка — 160 (+0).

Нагадаємо, 12 листопада підрозділи Сил оборони знищили 650 окупантів, два танки, 12 БТР та БМП, вісім артсистем, одну систему протиповітряної оборони, 16 одиниць автомобільної техніки. Також українські воїни збили один безпілотник.