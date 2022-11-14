москва обурилася на візит Зеленського до Херсона. Фото: «Радіо свобода»

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Ракурс

Приїзд президента України Володимира Зеленського до деокупованого Херсона розгнівав москву.

Прес-секретар президент рф дмитро пєсков обурений цією подією. не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини — «це територія росії».

Як відомо, країна-агресор продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією. Так відбувається навіть після того, як окупаційні війська рф втекли на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 листопада відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Також глава держави взяв участь в офіційній церемонії підняття прапору. Президент наголосив, що Україна готова до миру.

Джерело: РІА «Новости»