Глави США та Китаю зустрілися на Балі. Фото: РБК

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Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися для проведення довгоочікуваних переговорів на Балі.

Відносини між цими країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, вони затьмарені розбіжностями по безлічі питань від Тайваню до торгівлі. Глави КНР та Сполучених Штатів Америки на початку зустрічі посміхнулися і потиснули один одному руки перед низкою китайських і американських прапорів. Про це 14 листопада повідомляє Reuters.

Як лідери наших двох країн, я вважаю, ми поділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, не допустити, щоб конкуренція переросла в конфлікт, і знайти способи спільної роботи щодо нагальних глобальних питань, які вимагають нашої взаємної співпраці, — заявив Байден.

Американський лідер також виступив за те, щоб США та Китай підтримували відкриті лінії зв’язку на особистому та державному рівні.

А Сі Цзіньпін зазначив, що нинішні відносини між двома країнами не відповідають глобальним очікуванням. Він зазначив, що ці відновити потрібно підняти на новий рівень.

Світ очікує, що Китай і Сполучені Штати будуть належним чином регулювати відносини, — сказав він.

Reuters пише, що обидва лідери обговорять Україну, Тайвань та ядерні амбіції Північної Кореї.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін «детально» обговорять війну росії проти України під час зустрічі 14 листопада.

Джерело: Reuters