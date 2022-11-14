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Кулеба розставив крапки над “і” у питанні переговорів з росією
Кулеба розставив крапки над «і» у питанні переговорів з росієюhttps://racurs.ua/ua/n176803-kuleba-rozstavyv-krapky-nad-i-u-pytanni-peregovoriv-z-rosiieu.htmlРакурс
Міністр Дмитро Кулеба відреагував на численні статті та дописи у соцмережах щодо необхідності почати переговори з росією і про те, що союзники нібито тиснуть на Україну з цього приводу.
У дописі на своїй сторінці у Фейсбук Кулеба вирішив «розставити крапки над „і“ щодо медійних і подеколи кулуарних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі».
Насамперед міністр порадив слухати президента Володимира Зеленського, який декільк аразів заявив, що росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.
Кулеба констатує, що Україна не відмовляється від дипломатії, але вважає нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів димовою завісою.
росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві, — написав Кулеба
Крім того, Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму.
Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це — Україна, — стверджує очільник українського МЗС.
Він також радить не намагатися тиснути на Україну і не слухати розмов про те, що на Україну можна натиснути і вона «буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, якщо вони суперечать інтересам Києва».
Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч, — написав міністр.
Нагадаємо, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах під час саміту G20 на Балі погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.
Президент Байден згадав жорстоку війну росії проти України та безвідповідальні погрози росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні, — йдеться у заяві Білого дому.
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