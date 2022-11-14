Кулеба розставив крапки над “і” у питанні переговорів з росією

https://racurs.ua/ua/n176803-kuleba-rozstavyv-krapky-nad-i-u-pytanni-peregovoriv-z-rosiieu.html

Ракурс

Міністр Дмитро Кулеба відреагував на численні статті та дописи у соцмережах щодо необхідності почати переговори з росією і про те, що союзники нібито тиснуть на Україну з цього приводу.

У дописі на своїй сторінці у Фейсбук Кулеба вирішив «розставити крапки над „і“ щодо медійних і подеколи кулуарних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі».

Насамперед міністр порадив слухати президента Володимира Зеленського, який декільк аразів заявив, що росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.

Кулеба констатує, що Україна не відмовляється від дипломатії, але вважає нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів димовою завісою.

росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві, — написав Кулеба

Крім того, Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму.

Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це — Україна, — стверджує очільник українського МЗС.

Він також радить не намагатися тиснути на Україну і не слухати розмов про те, що на Україну можна натиснути і вона «буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, якщо вони суперечать інтересам Києва».

Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч, — написав міністр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах під час саміту G20 на Балі погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.