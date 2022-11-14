Коригував вогонь, відбив наступ і звільняв Снігурівку - подвиги сержанта, який став Героєм України (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n176807-koryguvav-vogon-vidbyv-nastup-i-zvilnyav-snigurivku-podvygy-serjanta-yakyy-stav-geroiem.html

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Володимир Зеленський, президент України, 14 листопада перебував у щойно звільненому від російських воєнних злочинців українському Херсоні. Він спілкувався із цивільними та підрозділами, які звільняли місто.

Крім того, глава держави нагородив військових, які звільняли Херсон і область.

Президент надав звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» сержанту Андрію Орлову, який воює із березня.

Він провів вдале коригування вогню артилерії та авіації по скупченню сил росіян, відбив наступ росіян у складі розвідувальної групи, а також брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв прапор України на будівлі районної адміністрації.

Орденом Богдана Хмельницького І ступеня Зеленський нагородив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Херсон», бригадного генерала Олександра Тарнавського. Під його командуванням звільнено понад 80 населених пунктів.

Крім того, за особисту мужність і героїзм орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено майора Юрія Брехаря, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня — капітана Михайла Фрішніча. 23 воїни отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 12 захисників — орден «За мужність» ІІІ ступеня.