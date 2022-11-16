Звільнена Макіївка на мапі. Фото: Сватівська ОВА

https://racurs.ua/ua/n176866-minoborony-opryludnylo-video-zi-zvilnenoyi-luganskoyi-makiyivky.html

Ракурс

Українське військове командування 16 листопада підтвердило звільнення села Макіївка Луганської області.

Цей населений пункт відтепер знову перебуває під контролем ЗСУ. Міністерство оборони України показало відео з деокупованого населеного пункту. Відповідні кадри з’явилися на Facebook-сторінці оборонного відомства.

Село Макіївка, що на Луганщині — під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть — наслідки «русского міра», що панував тут вісім місяців, — йдеться в підписі до відео.

На опублікованому відео можна побачити до чого призвела російська окупація. Будинки селян зазнали серйозних ушкоджень, а деякі оселі зруйновані повністю — відновити їх неможливо.

Нагадаємо, Сватівська ОВА повідомила 13 листопада, що Збройні сили України встановили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.