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Ракурс
Звільнена Макіївка на мапі. Фото: Сватівська ОВА

Міноборони оприлюднило відео зі звільненої луганської Макіївки

16 лис 2022, 17:17
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Українське військове командування 16 листопада підтвердило звільнення села Макіївка Луганської області.





Цей населений пункт відтепер знову перебуває під контролем ЗСУ. Міністерство оборони України показало відео з деокупованого населеного пункту. Відповідні кадри з’явилися на Facebook-сторінці оборонного відомства.

Село Макіївка, що на Луганщині — під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть — наслідки «русского міра», що панував тут вісім місяців, — йдеться в підписі до відео.

На опублікованому відео можна побачити до чого призвела російська окупація. Будинки селян зазнали серйозних ушкоджень, а деякі оселі зруйновані повністю — відновити їх неможливо.

Нагадаємо, Сватівська ОВА повідомила 13 листопада, що Збройні сили України встановили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.

Джерело: Ракурс


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