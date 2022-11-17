США діляться з Києвом даними про ракету, яка впала у Польщі – Блінкен

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Сполучені Штати Америки діляться з Україною наявною інформацією про падіння ракети на території Польщі. Про це заявив 17 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Бангкоку.

Ми підтримували регулярні контакти з нашими українськими партнерами. Ми ділимося наявною інформацією, — цитує Блінкена телеканал CNN.

Очільник Держдепартаменту США наголосив, що розслідування продовжується, втім Вашингтон «наразі не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що це, ймовірно, спричинила українська ракета ППО, яка, на жаль, впала в Польщі».

Відомо, що радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван телефонував в Офіс президента України після заяви Володимира Зеленського про падіння у Польщі російської ракети. У Білому домі попросили Банкову «обережніше» коментувати інцидент.

Водночас Блінкен вкотре наголосив, що «незалежно від подробиць цього інциденту, росія несе відповідальність за те, що сталося».

Нагадаємо, у польському селі Пшеводув неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху ракети загинули дві людини. За попередньою інформацією, озвученою в середу президентом Польщі, абсолютно нічого не вказує на навмисний напад росії. Дуда тоді зазначив, що, найімовірніше, впала ракета української ППО, і це був нещасний випадок.

Інцидент стався в день, коли росія провела масований ракетний обстріл України, запустивши по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури понад 90 ракет.