Окупанти вивезли сотні колаборантів-зрадників. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n177000-rosiya-vyvezla-sotni-zradnykiv-iz-hersonskoyi-ta-zaporizkoyi-oblastey-do-krymu.html

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Сотні колаборантів разом з членами їхніх родин перемістилися з Херсонської та Запорізької областей до окупованого Криму.

Півтисячі зрадників втекли під проводом загарбників до Криму, де їх розселили у двох пансіонатах Севастополя. Більшість з них переховуються на півострові від кримінальної відповідальності. Про це 20 листопада повідомили в Центрі національного спротиву.

Проте ніхто зі зрадників не уникне відповідальності за свої діяння, — наголосили в Центрі.

Нагадаємо, у вересні через контрнаступ Збройних сил України в Харківській області зрадники, які співпрацювали із російськими загарбниками, масово тікали до росії. Зокрема, на пункті пропуску Піски поруч із російським селом логачевка бєлгородської області виникла критична ситуація через велику кількість колаборантів та російських посіпак, які тікали до країни-агресора.