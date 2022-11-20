Звільнені з полону морпіхи. Фото: ВМС ЗСУ

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Українські морські піхотинці повернулися додому, бо їм вдалося втекти з російського полону

У Військово-морських силах Збройних сил України 19 листопада повідомили, що з окупованої території вивели трьох морських піхотинців. Подробиці повернення бійців військові не розголошували. Але історія їх визволення вартує того, щоб про неї зняли фільм. Про це 20 листопада народний депутат Ігор Копитін повідомив у Facebook.

Зазначається, що під час бойових дій морпіхи потрапили в полон окупантів. Депутат розповів, що, ймовірно, мова йшла про бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти. Утримували військових на непідконтрольній наразі території України.

Про це дізналися у Командуванні ВМС та морської піхоти, де вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців з полону, — розповів Копитін.

За словами парламентаря, військовим вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію. Спланували цю спецоперацію офіцери морської піхоти з позивними «Лютий», «Баркас» та «Омега».

Зазначається, що участь в операції зі звільнення морпіхів також брав захисник «Азовсталі» Артем Дибленко, який нещодавно сам повернувся з полону. Він нещодавно у Полтаві брав участь у відкриті муралу Сергію Волинському з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, 19 листопада у ВМС заявили, що з російського полону повернули трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Бійцям також надали першочергову медичну й психологічну допомогу.