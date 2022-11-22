росія готує відключення пошукових алгоритмів інтернету для контролю над інфопростором

Кошеня проти носорога - росія посилює контроль над інфопростором на тлі критики її дій в Україні

https://racurs.ua/ua/n177050-rosiya-gotuie-vidkluchennya-poshukovyh-algorytmiv-dlya-kontrolu-nad-infoprostorom.html

Ракурс

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Кремль намагається посилити контроль над інфопростором.

Такі дії російської влади, на думку експертів, вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки він дедалі більше наповнюється критикою російських військових, яка звучить як зсередини країни, так і ззовні.

Як відзначив один із російських «воєнкорів», якого цитує ISW, росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає «як кошеня проти носорога».

Газета «Комерсант» у понеділок, 21 листопада, повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроект про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроекта можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні та було націлене насамперед на західні соцмережі — на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, «підвищує ризики соціальних конфліктів».

Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля викладати та відстоювати дії росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.