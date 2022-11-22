Україна підніме плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"

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Україна підніме плату за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Як повідомляє Bloomberg, оператор мережі нафтопроводів України компанія «Укртранснафта» з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро.

«Укртранснафта» вже повідомила російській «Транснафті», що «тривале руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин».

Також у листі «Укртранснафти», який підписав гендиректор компанії Володимир Цепенда, зазначається, що витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу та захист об'єктів також зросли.

16 листопада Україна відновила прокачування російської нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку Угорщини, яке було призупинене напередодні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За словами міністра, обсяги транспортування російської нафти через територію України почали повільно відновлюватися після технічних робіт з усунення пошкоджень, завданих масованим ракетним ударом росії 22 листопада.

Прокачування нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку Угорщини Україна була вимушена призупинити через падіння напруги на одному з агрегатів на території України. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони.