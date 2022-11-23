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Ракурс

Окупанти посунули у наступ на двох напрямках

23 лис 2022, 19:44
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Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти та інфраструктурні об'єктів з усіх видів зброї, намагаються наступати на двохн апрямках фронту.





У вечірньому зведення Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

Загарбники вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

Джерело: Ракурс


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