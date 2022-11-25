Демократичні фракції ФРН погодили спільну резолюцію. Фото:

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Усі демократичні фракції Німеччини погодилися щодо спільної резолюції Бундестагу про Голодомор 1932−1933 років.

Розцінювання Голодомору як геноциду українського народу німецькі політики приймуть наступного тижня. Про це 25 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Усі демократичні фракції Німеччини погодилися щодо важливої спільної резолюції щодо Голодомору, яка буде прийнята наступного тижня. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид, — йдеться у повідомленні.

Кулеба також подякував лідеру Соціал-демократичної партії Ларсу Клінгбайлю, партії Зелених Оміду Нуріпуру, фракції Вільних демократів Крістіану Дюрру та Християнського демократичного союзу Фрідріху Мерцу за вшанування українського народу.

МЗС України 21 листопада закликало німецьких партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, 16 грудня 2021 року Верховна Рада підтримала звернення до німецького Бундестагу з проханням визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.