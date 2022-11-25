Кабмін заборонив експорт паливної деревини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n177162-kabmin-ukrayiny-zaboronyv-eksport-palyvnoyi-derevyny.html

Ракурс

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 листопада, ввів заборону на експорт паливної деревини.

Це дозволить забезпечити цим енергетичним ресурсом українців. Зараз у багатьох громадах, особливо прифронтових, дрова є основним ресурсом для опалення. А російські атаки на українську енергосистему лише посилюють його стратегічне значення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляється в його Telegram.

Урядовець додав, що водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Як відомо, з 11 жовтня Україна призупинила експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Рішення було пов’язане із російськими ракетними ударами по критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення «ДроваЄ". Паливо продають громадянам та юрособам лісгоспи. Фахівці заявляють, що 1 куб м сухих дров може замінити понад 300 куб м газу.