Фото с места падения ракеты в Пшеводуві. Фото: Reuters

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У польському Пшеводуві не знайшли решток другої ракети, бо вона вибухнула в Україні.

На території Польщі впала ракета української протиракетної оборони. Це встановили в ході розслідування. Загалом вибухнули дві ракети — одна в Польщі, друга — в Україні. Про це 25 листопада заявив польський президент Анджей Дуда, передає «Польське радіо».

Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося, — зазначив він.

Польський лідер наголосив, що вибух у Пшеводуві — «це трагічний випадок, який стався з вини росії».

Нагадаємо, 15 листопада на територію Польщі в селі Пшеводув упала ракета, а внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Трагедія сталася в той день, коли рф масовано атакувала ракетами Україну.

Після вибуху Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що це ракета російського виробництва. Однак дипломати наголосили, що немає жодних доказів, що ракету запустила країна-агресор.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Польщі впала російська ракета. Глава держави наголосив, що вище військове командування поінформувало його про те, що це була не українська ракета.

Джерело: «Польське радіо»