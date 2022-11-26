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Ракурс
В Україні вшановують пам'ять всіх жертв Голодоморів. Фото: Радіо свобода

90-ті роковини Голодомору — в Україні вшановують пам’ять всіх жертв

26 лис 2022, 10:50
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Пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932−1933 років вшановують в Україні у суботу, 26 листопада.





У 2022 році 90-ті роковини трагедії відзначаються в умовах повномасштабної війни з росією. Традиційно проводиться акція «Запали свічку». Вогник, який необхідно запалити у кожній оселі, символізує прояв скорботи, віру у перемогу.

А о 16.00 в Україні також відбудеться загальнонаціональної хвилини мовчання. Цьогоріч кампанія проходить під гаслом «Пам'ятаємо. Єднаймося. Переможемо!».

Долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932−1933 років пропонують також у Музеї Голодомору.

Як відомо, Голодомор 1932−1933 року відбувався на всій території радянської України, а також на Кубані й Поволжі, де проживали українці в той час. Кількість жертв за різними оцінками, коливається від 3 до 7 млн осіб.

Верховна Рада України 2006 року офіційно визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу

Нагадаємо, 24 листопада парламенти Молдови та Ірландії ухвалили декларації про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Джерело: Ракурс


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