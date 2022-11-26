рф запускає по Україні ракети з ядерного арсеналу. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n177188-chomu-rf-zapuskaie-po-ukrayini-rakety-z-yadernogo-arsenalu-poyasnennya-rozvidky.html

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Країна-агресор російська федерація може використовувати застарілі крилаті ракети з ядерного арсеналу для ударів по Україні, попередньо знімаючи з них ядерні боєголовки.

У відкритих джерелах з’явилися фото уламків збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки. Цю ракету росія запустила, замінивши ядерну боєголовку на баласт. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Військові експерти при цьому сумніваються, що така інертна система зможе уразити ціль. Однак ця ракета може уразити ціль, хоч і здатна завдати певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива.

Британська розвідка не виключає, що окупанти такими ракетами-приманками намагаються виявляти українські системи протиповітряної оборони.

Якими б не були наміри росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії, — йдеться у звіті оборонного відомства.

Нагадаємо, 25 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що іноземні компанії продовжують виготовляти чіпи для російських ракет. Країна-агресор купує мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам.