Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ (ФОТО)

28 лис 2022, 14:50
999

Агента російських спецслужб затримали в Одесі.





Кіберфахівці Служби безпеки України з’ясували, що місцевий житель збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України у південному регіоні та Києві. Насамперед зрадник намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Про це 28 листопада повідомили в прес-службі СБУ.

З’ясувалося, що зловмисник передавав розвіддані через так званого зв’язкового, який виявився завербованим фсб представником прокремлівського інформагентства «Бел.ru», яке знаходиться у Білгородській області росії. Цю інформацію ворог планував застосувати для підготовки до ударів по українських військових об'єктах. Зрадника затримали на спробі передачі інформації.

Слідчі встановили, що окупант у соцмережах неодноразово висловлювався на підтримку країни-агресора, а вдома зберігав комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії рф. Зловмиснику вже повідомили про підозру, а суд заарештував його.

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Одесі оперативники СБУ затримали агента російської федеральної служби безпеки, який приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на південному напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів