Комуніст з Одеси зливав локації ППО через російські ЗМІ. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російських спецслужб затримали в Одесі.

Кіберфахівці Служби безпеки України з’ясували, що місцевий житель збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України у південному регіоні та Києві. Насамперед зрадник намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Про це 28 листопада повідомили в прес-службі СБУ.

З’ясувалося, що зловмисник передавав розвіддані через так званого зв’язкового, який виявився завербованим фсб представником прокремлівського інформагентства «Бел.ru», яке знаходиться у Білгородській області росії. Цю інформацію ворог планував застосувати для підготовки до ударів по українських військових об'єктах. Зрадника затримали на спробі передачі інформації.

Слідчі встановили, що окупант у соцмережах неодноразово висловлювався на підтримку країни-агресора, а вдома зберігав комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії рф. Зловмиснику вже повідомили про підозру, а суд заарештував його.

Нагадаємо, в Одесі оперативники СБУ затримали агента російської федеральної служби безпеки, який приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на південному напрямку.