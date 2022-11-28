Папа покаявся - Франциск визнав росію агресором

https://racurs.ua/ua/n177254-papa-pokayavsya-francysk-vyznav-rosiu-agresorom.html

Ракурс

Папа Римський Франциск визнав росію нападником на Україну.

Він також пояснив, чому не називає агресором її президента володимира путіна.

Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Безумовно, той, хто нападає, — це російська держава. Це цілком зрозуміло, — заявив він в інтерв’ю Vatican News.

Водночас на думку понтифіка, найжорстокішими є «ті, хто з росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці та буряти».

Говорячи про те, чому уникає конкретики, Франциск пояснив, що намагається «не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному сенсі, хоча добре відомо, кого я засуджую, не обов’язково вказувати ім’я та прізвище».

Чому я не називаю путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Всі знають мою позицію, з путіним чи без путіна, — підкреслив понтифік.

На початку липня в інтерв’ю Reuters понтифік заявив, що хотів би відвідати спершу москву, а тоді Київ, але через стан здоров’я поїздку скасували.

У травні Папа Римський заявляв, що попросив про зустріч у російській столиці з путіним для того, щоби спробувати зупинити війну в Україні — але не отримав відповіді. Тоді Папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва. Того ж місяця МЗС України укотре запросило понтифіка приїхати з візитом до української столиці.

Під час поїздки до Канади наприкінці липня понтифік практично не міг ходити через травму коліна і більшу частину часу провів у інвалідному візку.

На початку жовтня Франциск засудив анексію росією українських територій, закликав поважати територіальну цілісність та права меншин та висловив біль із приводу численних жертв, серед яких багато дітей.

Папа Римський у проповіді у Ватикані звернувся до президента російської федерації, «молячи його зупинити, також і з любові до свого народу, спіраль насильства та смерті».

Інший заклик спрямований до президента України — «бути відкритим до серйозних мирних пропозицій».